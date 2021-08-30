Свежая статистика по коронавирусу в России на 31 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 31 августа
Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press /www.globallookpress.com
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За сутки заразу подхватили еще 18 325 человек

Оперативный штаб опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в России. Так, за последние 24 часа количество заболевших увеличилось на 18 325. За весь период пандемии коронавирусом заразились 6 901 152 человека.

За сутки от болезни излечились 14 180 жителей нашей страны. Общее количество выздоровевших составляет 6 162 430.

Имеется и печальная статистика. По данным на 30 августа, с недугом не справились 792 соотечественника. В общей сложности пандемия унесла жизни 182 429 человек.

Рассмотрим распределение новых случаев по регионам. Первое место по-прежнему остается за Москвой. Там за сутки заразились еще 1424 горожанина. Следом идет Московская область с 858 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где положительный тест на ковид сдали 549 человек.

Ранее появилась информация, что в России зарегистрировали еще одну, пятую по счету, вакцину против коронавируса. Речь идет о препарате под названием "ЭпиВакКорону-Н", разработчиками которого являются  представители научного центра "Вектор". 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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