Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Все субъекты Российской Федерации прикладывают максимальные усилия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Однако пока ситуация остается достаточно тревожной. Сегодня, 30 августа, в Подмосковье рассказали об округах, где было выявлено больше всего новых носителей COVID-19.
Так, рекордсменом в печальном рейтинге оказался Раменский округ, там заболели 55 человек. В затылок ему дышит Одинцовский округ с 54 заболевшими. На третьем месте расположились Подольск и Солнечногорск, там эксперты выявили еще по 46 носителей опасного заболевания, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по COVID-19 на 30 августа. Жертвами инфекции стали еще 792 человека.
К стремительно дорожающим продуктам питания в России вскоре может добавиться и "молочка"
Кадр сделали на скандальной пресс-конференции, посвященной перевороту в Афганистане