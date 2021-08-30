В области продолжает буйствовать инфекция

Все субъекты Российской Федерации прикладывают максимальные усилия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Однако пока ситуация остается достаточно тревожной. Сегодня, 30 августа, в Подмосковье рассказали об округах, где было выявлено больше всего новых носителей COVID-19.



Так, рекордсменом в печальном рейтинге оказался Раменский округ, там заболели 55 человек. В затылок ему дышит Одинцовский округ с 54 заболевшими. На третьем месте расположились Подольск и Солнечногорск, там эксперты выявили еще по 46 носителей опасного заболевания, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по COVID-19 на 30 августа. Жертвами инфекции стали еще 792 человека.