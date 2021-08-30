Эксперты убеждены, что заразу завезли в Поднебесную вместе с продуктами

Пандемия коронавирусной инфекции уже многие месяцы не дает человечеству вернуться в привычный режим и спокойно жить. Специалисты до сих пор пытаются понять, откуда появился опасный вирус. По мнению некоторых китайских ученых, COVID-19 могли завезти в город Ухань в коробках с полуфабрикатами.



С такой версией выступили специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний Китайской Народной Республики. Ученые пришли к мнению, что коронавирусная инфекция находилась в упаковках замороженных продуктов.

Одна из сотрудниц известного китайского центра Ма Хуэйлай напомнила, что государству удалось сдержать первую вспышку заболеваний в середине весны 2020 года. После были зафиксированы эпизодические вспышки заражений в Пекине и Даляне.

На основании имеющихся данных специалисты провели подробный анализ и определили, что страшный недуг завезли из других государств с помощью поставок полуфабрикатов. Слова китайского ученого приводит агентство РИА "Новости".

Кстати, недавно Китай подсказал Всемирной организации здравоохранения адрес возможного распространителя COVID-19 США.