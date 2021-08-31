Статистика по коронавирусу в России на 31 августа

Статистика по коронавирусу в России на 31 августа
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
Число погибших в стране доросло до 183 тысяч

Оперативный штаб по распространению коронавируса в России сообщил о 17 813 новых случаях заражения. Еще 795 человек стали жертвами болезни, а 18 624 выздоровели.

В Москве ковид выявили у 1 162 граждан, а по Московской области обнаружили еще 758 заразившихся. В Санкт-Петербурге число инфицирований выросло на 513.

По регионам лидирующая позиция у Свердловской области, где обнаружили 516 зараженных. Следом идет Ростовская область с 481 случаяем заболевания COVID-19. На третьем месте по количеству новых больных Пермский край – там выявлено 474 человека с инфекцией.

Всего, по данным на 31 августа 2021 года, в России выявленно 6 918 965 больных коронавирусом. За все время пандемии в стране от последствий болезни погибли 183 224 гражданина, а 6 181 054 выздоровели.

В Китае, где была выявлен первый случай заражения новым типом коронавируса в мире, заявили, что инфекция могла быть завезена в страну из другого государства.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость306871
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Года идут а в рассеи ничего не меняется
Шаман
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Опять почти 800 уехало в рай (потом конечно скажут что за месяц 50 тысяч).
Вообще то перед выборами на пеньках надо статистику примять вниз, чтоб можно было выйти из дома и бесстрашно почиркать на бюллютени.
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