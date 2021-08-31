В регионе за сутки заразились ковидом 758 человек

Оперативный штаб в Московской области отчитался о ситуации с эпидемией COVID-19 на последний день лета.

Первую строчку в антирейтинге занял Одинцовский округ, где зафиксировано 88 новых случаев заболевания. Следом идет Солнечногорск с 53 положительными тестами на коронавирус. На третьей строчке – Раменское, где 48 человек заразились инфекцией.

Непростая ситуация остается в Мытищах (47 инфицированных), Подольске (41) и Ленинском округе (40), уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".