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Оперативный штаб в Московской области отчитался о ситуации с эпидемией COVID-19 на последний день лета.
Первую строчку в антирейтинге занял Одинцовский округ, где зафиксировано 88 новых случаев заболевания. Следом идет Солнечногорск с 53 положительными тестами на коронавирус. На третьей строчке – Раменское, где 48 человек заразились инфекцией.
Непростая ситуация остается в Мытищах (47 инфицированных), Подольске (41) и Ленинском округе (40), уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Расстроенный лидер может отправить в отставку весь кабмин, считает эксперт
В Азии и на Ближнем Востоке ожидается перестановка сил ключевых игроков