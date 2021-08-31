На росте заболеваемости скажутся несколько факторов

В конце сентября-начале октября в России ожидается новая волна эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Число заболевших будет увеличиваться из-за того, что много россиян вернутся из отпусков. Также не стоит забывать и о других заболеваниях. Например, традиционно осенью множество граждан заболевают гриппом.

"Это все может создать предпосылки для новой вспышки и тяжелого течения болезни",

– цитирует Проценко телеканал "360".

Новой вспышки можно избежать, считает врач. Но все будет зависеть от россиян и их желания делать прививку. Не заболеть осенью поможет двойная вакцинация – от COVID-19 и от гриппа.

Ранее в России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса.