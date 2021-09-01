За сутки заразились еще 18 368 соотечественников

Оперштаб по борьбе с коронавирусом поделился свежими данными об эпидемиологической обстановке в России. За сутки заразу подхватили 18 368 жителей нашей страны. В общей сложности COVID-19 диагностировали у 6 937 333 человек.

За последние 24 часа выздоровели 18 325 человек. С начала пандемии от болезни смогли избавиться 6 199 379 россиян.

По данным на 1 сентября, коронавирус унес жизни 790 соотечественников. Общее число умерших составляет 184 014.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Санкт-Петербурге. За сутки заразились 1312 жителей северной столицы. На втором месте – Москва с 1229 заболевшими. Следом идет Подмосковье, где инфекция добралась еще до 543 горожан.

Ранее главный врач Коммунарки Денис Проценко призвал готовиться к осенней волне эпидемии. Одна из причин роста заболеваемости кроется в том, что многие возвращаются из отпусков.