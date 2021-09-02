Свежая статистика по коронавирусу в России на 2 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 2 сентября
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
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От COVID-19 выздоровели 18 669 человек за сутки

В России продолжается борьба с ковидом. За последние 24 часа, по данным Оперштаба, заразились коронавирусом 18 985 россиян. За все время заболели 6 956 318 жителей страны. 

На первой строчке антирейтинга во второй день осени вновь оказалась Москва. В столице 1864 новых случаев инфицирования. На втором месте расположился Санкт-Петербург, где 1330 горожан ушли на самоизоляцию. Третьим стало Подмосковье с 614 положительными тестами на COVID-19.

Выздоровевших за сутки оказалось 18 669 россиян. За все время излечились 6 218 048 человек.

Умерли от коронавируса 798 пациентов. Всего болезнь не смогли преодолеть 184 812 жителей страны.  

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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