От COVID-19 выздоровели 18 669 человек за сутки

В России продолжается борьба с ковидом. За последние 24 часа, по данным Оперштаба, заразились коронавирусом 18 985 россиян. За все время заболели 6 956 318 жителей страны.

На первой строчке антирейтинга во второй день осени вновь оказалась Москва. В столице 1864 новых случаев инфицирования. На втором месте расположился Санкт-Петербург, где 1330 горожан ушли на самоизоляцию. Третьим стало Подмосковье с 614 положительными тестами на COVID-19.

Выздоровевших за сутки оказалось 18 669 россиян. За все время излечились 6 218 048 человек.

Умерли от коронавируса 798 пациентов. Всего болезнь не смогли преодолеть 184 812 жителей страны.