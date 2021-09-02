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Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" опубликовал свежую статистику по COVID-19 в Подмосковье.
По данным на 2 сентября, худшая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Балашихе. Там за сутки выявили 77 новых случаев заболевания.
На втором месте – Солнечногорск с 40 заразившимися. Замыкает тройку лидеров Воскресенск, где за последние 24 часа заболели 36 местных жителей.
Следом идут Химки, Пушкино и Клин. Положительный тест на COVID-19 сдали 35, 29 и 25 человек соответственно.
Всего за сутки коронавирус диагностировали у 614 жителей региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
О ситуации с коронавирусом в России на 02.09.21 – в материале от "Утро.ру".
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