В Подмосковье назвали худшие округа по коронавирусу

За сутки заразу подхватили еще 614 жителей региона

Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" опубликовал свежую статистику по COVID-19 в Подмосковье.

По данным на 2 сентября, худшая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Балашихе. Там за сутки выявили 77 новых случаев заболевания.

На втором месте – Солнечногорск с 40 заразившимися. Замыкает тройку лидеров Воскресенск, где за последние 24 часа заболели 36 местных жителей.

Следом идут Химки, Пушкино и Клин. Положительный тест на COVID-19 сдали 35, 29 и 25 человек соответственно.

Всего за сутки коронавирус диагностировали у 614 жителей региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

О ситуации с коронавирусом в России на 02.09.21 – в материале от "Утро.ру".  

Источник: Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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