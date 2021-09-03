За сутки выздоровели 18 690 человек

Оперативный штаб опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в России. За сутки заразу подхватили еще 18 856 жителей РФ. В общей сложности коронавирусом заболели 6 975 174 соотечественника.

За последние 24 часа недуг победили 18 690 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 6 236 738.

С болезнью не справились еще 799 россиян. С момента начала пандемии COVID-19 умерли 185 611 человек.

Рассмотрим распределение новых случаев по регионам. На первом месте по количеству заразившихся находится Москва. Там за сутки положительный тест на коронавирус сдали 1633 горожанина. Следом идет Санкт-Петербург с 1437 инфицированными. Замыкает тройку лидеров Московская область, где на самоизоляцию ушел 681 житель региона.

Ранее главный врач Коммунарки Денис Проценко предупредил о возможной осенней вспышке коронавируса.