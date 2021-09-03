Названы антилидеры по COVID-19 в Подмосковье на 3 сентября

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Оперативный штаб Московской области поделился свежей информацией об эпидемиологической обстановке в регионе. Больше всего новых случаев заболевания выявили в Люберцах. За последние сутки там заболел 71 местный житель.
В Балашихе диагноз "COVID-19" поставили 70 горожанам. В Одинцовском округе заразу подхватили 64 человека, передает Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".
В Королеве коронавирус диагностировали у 53 человек. В Домодедово заразились 35 местных жителей, а в Серпухове – 34.
Всего за сутки выявили 681 новый случай, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними