Названы антилидеры по COVID-19 в Подмосковье на 3 сентября

Ситуация в регионе остается напряженной

Оперативный штаб Московской области поделился свежей информацией об эпидемиологической обстановке в регионе. Больше всего новых случаев заболевания выявили в Люберцах. За последние сутки там заболел 71 местный житель.

В Балашихе диагноз "COVID-19" поставили 70 горожанам. В Одинцовском округе заразу подхватили 64 человека, передает Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

В Королеве коронавирус диагностировали у 53 человек. В Домодедово заразились 35 местных жителей, а в Серпухове – 34.

Всего за сутки выявили 681 новый случай, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Пенсии похудеют: инфляция съела более 100 млрд. рублей пенсионных накоплений

Нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними

"Проблем много": Путин строго одернул министра и не дал ему ответить

Глава Минфина попал в неловкую ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей