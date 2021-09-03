Ведомств призвало американцев отказаться от поездки в прибалтийскую страну

Государственный департамент Соединенных Штатов внес Эстонию в перечень стран с самым высоким уровнем опасности. Причиной стал риск заражения коронавирусной инфекцией, о чем говорится в официальном сообщении ведомства.

В этом списке среди бывших республик СССР оказался и Азербайджан. Туда же Государственный департамент внес Северную Македонию со Швейцарией.

Список особо опасных стран формируется госдепом на основе оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, угрозой терроризма и стабильности политической ситуации. В ведомстве сообщили, что для американских туристов посещение Эстонии опасно по причине угрозы заражения COVID-19

"Если вы решили поехать в Эстонию, следите за сообщениями Государственного департамента в "Фейсбук" и "Твиттер". Ознакомьтесь с отчетом о преступности и безопасности в Эстонии. Граждане США, выезжающие за границу, всегда должны иметь план действий в чрезвычайных ситуациях", – говорится в заявлении.

Как отмечает RUBALTIC, в Эстонии распространен штамм дельта. За последние две недели охват в стране составил 343 случая на 100 тысяч граждан. Летом глава Департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно объявил о начале третьей волны коронавирусной инфекции.

Ранее глава Объединенной левой партии Эстонии Мстислав Русаков раскритиковал официальный Таллин за отказ зарегистрировать в стране российскую вакцину "Спутник V". По словам политика, прибалтийское государство живет за счет дотаций Евросоюза и не может проявить ни малейшей политической воли, в отличие от Венгрии. К тому же страна охвачена "ненавистью к России".