Госдеп США включил Эстонию в список самых опасных стран

Госдеп США включил Эстонию в список самых опасных стран
Фото: Gunter Gollnick/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
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Ведомств призвало американцев отказаться от поездки в прибалтийскую страну

Государственный департамент Соединенных Штатов внес Эстонию в перечень стран с самым высоким уровнем опасности. Причиной стал риск заражения коронавирусной инфекцией, о чем говорится в официальном сообщении ведомства.

В этом списке среди бывших республик СССР оказался и Азербайджан. Туда же Государственный департамент внес Северную Македонию со Швейцарией.

Список особо опасных стран формируется госдепом на основе оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, угрозой терроризма и стабильности политической ситуации. В ведомстве сообщили, что для американских туристов посещение Эстонии опасно по причине угрозы заражения COVID-19

"Если вы решили поехать в Эстонию, следите за сообщениями Государственного департамента в "Фейсбук" и "Твиттер". Ознакомьтесь с отчетом о преступности и безопасности в Эстонии. Граждане США, выезжающие за границу, всегда должны иметь план действий в чрезвычайных ситуациях", – говорится в заявлении.

Как отмечает RUBALTIC, в Эстонии распространен штамм дельта. За последние две недели охват в стране составил 343 случая на 100 тысяч граждан. Летом глава Департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно объявил о начале третьей волны коронавирусной инфекции.

Ранее глава Объединенной левой партии Эстонии Мстислав Русаков раскритиковал официальный Таллин за отказ зарегистрировать в стране российскую вакцину "Спутник V". По словам политика, прибалтийское государство живет за счет дотаций Евросоюза и не может проявить ни малейшей политической воли, в отличие от Венгрии. К тому же страна охвачена "ненавистью к России".

Источник: Travel.state.gov ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость308133
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Гость308294
РФия мнит себя "вЯликой". К сожалению они таковыми являются только по величине территории, да и то, большая ее часть- оккупированные чужие земли.
А тябя карёжит нявяликяй и нячтожный
Гость308294
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РФия мнит себя "вЯликой". К сожалению они таковыми являются только по величине территории, да и то, большая ее часть- оккупированные чужие земли.
Гость308052
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Гость307700
вместе с эстонией туда попала и раша
куда попал жирный пейсатый свин лучше расскажи:))
какому негру в дупу повезло воткнуться?
Гость306756
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Гость307700, это все только в твоем наркоманском бреду. Ты, и подобные тебе недотролли, трущиеся тут вызывают только жалость своими неуклюжими попытками мощно пернуть в лужу, чтобы пузыри большие получились. Совет тебе только один: займись чем-нить полезным, сходи помойся, зубы почисти, ну и свой свинарник вычисти
Гость307700
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хотя желающих посетить первобытные племена финно-угорских племен на территории современной рф прямо скажем в США не много :)))
Гость307700
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вместе с эстонией туда попала и раша
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