Свежая статистика по коронавирусу в России на 4 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 4 сентября
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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От инфекции излечились 18 737 человек

По последним данным Оперштаба, в России коронавирусом заразились 18 780 за последние 24 часа. Всего в стране зафиксировано 6 993 954 случаев заболевания ковидом.

В Москве врачи выявили 1549 инфицированных COVID-19. В Санкт-Петербурге положительные тесты сдали 1494 горожан. В Московской области на самоизоляцию ушли 756 россиян.

Выздоровевших от COVID-19 за сутки оказалось 18 737 жителей страны. Всего с болезнью справились 6 255 475 человек. 

Не стало к 4 сентября 796 россиян. За последние 24 часа скончались 186 407 человек.  

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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