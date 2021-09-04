От инфекции излечились 18 737 человек

По последним данным Оперштаба, в России коронавирусом заразились 18 780 за последние 24 часа. Всего в стране зафиксировано 6 993 954 случаев заболевания ковидом.

В Москве врачи выявили 1549 инфицированных COVID-19. В Санкт-Петербурге положительные тесты сдали 1494 горожан. В Московской области на самоизоляцию ушли 756 россиян.

Выздоровевших от COVID-19 за сутки оказалось 18 737 жителей страны. Всего с болезнью справились 6 255 475 человек.

Не стало к 4 сентября 796 россиян. За последние 24 часа скончались 186 407 человек.