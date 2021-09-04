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По последним данным Оперштаба, в России коронавирусом заразились 18 780 за последние 24 часа. Всего в стране зафиксировано 6 993 954 случаев заболевания ковидом.
В Москве врачи выявили 1549 инфицированных COVID-19. В Санкт-Петербурге положительные тесты сдали 1494 горожан. В Московской области на самоизоляцию ушли 756 россиян.
Выздоровевших от COVID-19 за сутки оказалось 18 737 жителей страны. Всего с болезнью справились 6 255 475 человек.
Не стало к 4 сентября 796 россиян. За последние 24 часа скончались 186 407 человек.
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