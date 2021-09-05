Излечились от болезни еще 15 тысяч человек

По данным на 5 сентября 2021 года, ковид был обнаружен еще у 18 645 граждан. Количество погибших от последствий инфекции увеличилось на 793, а выздоровевших на 15 256. Информацию по статистике коронавируса в России приводит Оперштаб.

В Москве число заболевших выросло на 1 542. В Московской области выявили еще 826 больных. Количество инфицированных в Санкт-Петербурге увеличилось на 1 357 человек.

По регионам в тройке лидеров Свердловаская, Ростовская и Воронежская области, где выявили 517, 480 и 469 случаев заражений соответственно.

Всего за все время распространения инфекции в России было зарегистрировано 7 012 599 случаев заражения. Погибли 187 200 человек, а 6 270 731 выздоровел.



