Эксперт рассказал, в каком случае заболевание окажется сезонным

Не так давно Роспотребнадзор заявил, что коронавирус станет сезонным заболеванием лишь тогда, когда уровень коллективного иммунитета достигнет 80 процентов. Для этого федеральная служба проводит оценку показателей иммунной прослойки – сейчас ведомство уже на пятом этапе, заявил иммунолог, директор института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Указанный показатель, отметил специалист, оценивают в 26 субъектах страны, после чего итоги экстраполируют на всю Россию. В число 80 процентов входят те граждане, у которых уже имеются антитела. При этом распределение для обеспечения защиты должно быть равномерным по общей популяции, а не с максимальным отрывом показателей в одном регионе от другого.

Пока что можно с уверенностью сказать, что у перенесших ковид уровень антител постепенно снижается. И сезонным заболевание станет лишь тогда, когда иммунитет будет у большинства россиян.

По последним достоверным данным, полученным на конец марта 2021 года, уровень иммунной прослойки по стране составил 58%. Новая статистика появится в конце текущего месяца, либо в начале октября, о чем специалист сообщил в интервью "Комсомольской правде".

Не так давно американские исследователи заявили, что частой причиной летального исхода при коронавирусе становится не чрезмерная реакция иммунитета на инфекцию, а высокая концентрация вируса в легких, вопреки устоявшемуся среди врачей мнению. По словам Тотоляна, многое определяет вирусная нагрузка – условно говоря, если в организм попало десять вирусных частиц, то организм справится спокойно. Другое дело, если речь идет о тысячах частиц – иммунитет уже не в состоянии решить проблему и предотвратить тяжелые осложнения.

Ранее эксперты рассказали, когда Россия столкнется с четвертой волной ковида.