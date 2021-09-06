За сутки заразились еще 17 856 граждан

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежие данные о текущей эпидемиологической обстановке в России. За прошедший день выявлено 17 856 новых случаев по всей стране. В общей сложности с начала пандемии коронавирус диагностирован у 7 030 455 человек.

За последние 24 часа выздороветь смогли 14 276 россиян. С начала распространения инфекции же избавились от COVID-19 6 285 007 человек.

По информации на 6 сентября, общее число летальных исходов от последствий, вызванных коронавирусом, составило 187 990. За день скончались еще 790.

Первое место по суточному приросту удерживает Москва с 1463 случаями. На втором расположилось Подмосковье – там выявлен 891 заболевший. На третьем место Санкт-Петербург с 690 случаями.

Ранее глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян объяснил, что коронавирус станет сезонным заболеванием лишь при достижении определенного уровня иммунизации в стране – для этого 80% граждан должны либо переболеть инфекцией, либо привиться.

Минздрав Аргентины на днях обнародовал промежуточные данные о вакцинации населения против COVID-19, рассказав о побочных эффектах препаратов, среди которых и "Спутник V".