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Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию по коронавирусу в России. Так, по данным на 7 сентября, было выявлено 17 425 новых заболевших. За весь период положительный тест на COVID-19 сдали 7 047 880 россиян.
В столице было выявлено 1187 заболевших. Далее в топе по количеству новых случаев расположена Московская область, где на самоизоляцию ушли 880 граждан. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург – 626 новых случаев.
За минувшие сутки специалистам удалось вылечить 17 243 человека. За все время победить смогли 6 302 250 россиян.
По актуальной информации, вирус унес жизни 795 граждан. Всего жертвами пандемии стали 188 785 жителей страны.
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