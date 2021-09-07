Специалистам удалось поставить на ноги 17 тысяч человек

Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию по коронавирусу в России. Так, по данным на 7 сентября, было выявлено 17 425 новых заболевших. За весь период положительный тест на COVID-19 сдали 7 047 880 россиян.

В столице было выявлено 1187 заболевших. Далее в топе по количеству новых случаев расположена Московская область, где на самоизоляцию ушли 880 граждан. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург – 626 новых случаев.

За минувшие сутки специалистам удалось вылечить 17 243 человека. За все время победить смогли 6 302 250 россиян.

По актуальной информации, вирус унес жизни 795 граждан. Всего жертвами пандемии стали 188 785 жителей страны.