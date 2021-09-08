Больше всего заболевших выявили в Петербурге: статистика по коронавирусу в России на 8 сентября

Больше всего заболевших выявили в Петербурге: статистика по коронавирусу в России на 8 сентября
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
Жертвами вируса стали 797 человек

Оперативный штаб поделился актуальной информацией по ситуации с коронавирусом в России. За минувшие сутки в стране было выявлено 18 024 новых случая. За весь период пандемии было зафиксировано 7 065 904 заболевших. 

Лидером по числу заболевших в этот раз стал Санкт-Петербург, где за последние 24 часа положительный тест на COVID-19 сдали 1430 человек. На втором месте Москва, где заболели 1269 граждан. В Московской области ситуация немногим лучше – 673 заболевших. 

Победить болезнь за стуки смогли 18 262 россиян. Всего специалистам удалось вылечить 6 320 512 человек. 

По данным на 8 сентября, от коронавируса скончались 797 человек. Всего пандемия унесла жизни 189 582 россиян. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Часть многоэтажки рухнула при взрыве газа в Подмосковье: есть пострадавшие

Спасатели разбирают завалы

Из-под завалов в Ногинске достали всех пострадавших: ребенок спасся чудом

По предварительной версии, жильцы легли спать, не выключив газ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей