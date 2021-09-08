Жертвами вируса стали 797 человек

Оперативный штаб поделился актуальной информацией по ситуации с коронавирусом в России. За минувшие сутки в стране было выявлено 18 024 новых случая. За весь период пандемии было зафиксировано 7 065 904 заболевших.

Лидером по числу заболевших в этот раз стал Санкт-Петербург, где за последние 24 часа положительный тест на COVID-19 сдали 1430 человек. На втором месте Москва, где заболели 1269 граждан. В Московской области ситуация немногим лучше – 673 заболевших.

Победить болезнь за стуки смогли 18 262 россиян. Всего специалистам удалось вылечить 6 320 512 человек.

По данным на 8 сентября, от коронавируса скончались 797 человек. Всего пандемия унесла жизни 189 582 россиян.