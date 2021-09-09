Вирус унес жизни 794 россиян

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает широко шагать по нашей стране. Эксперты профильного оперштаба рассказали, как обстоит ситуация на сегодня, 9 сентября.

Так, за минувшие сутки медицинские специалисты выявили еще 18 380 носителей COVID-19. Всего за весь период мировой эпидемии инфекцию подхватили 7 084 284 человека.



При этом врачам удалось поставить на ноги еще 19 639 жителей нашей страны. За все время тяжелой эпидемиологической обстановки от вируса избавился 6 340 151 россиянин.

По последним данным, всего инфекция послужила причиной смерти 190 376 жителей нашей страны. За сутки скончались еще 794 человека.

Печальный антирейтинг все также возглавляет российская столица, там заболел 1801 москвич. Следом идет Санкт-Петербург с приростом в 1380 новых зараженных. На третьем месте расположилось Подмосковье, инфекцию выявили у 525 местных жителей.

К слову, недавно аргентинские специалисты обнародовали информацию о побочных эффектах у людей, поставивших прививку российской вакциной "Спутник V".