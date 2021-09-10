Свежая статистика по коронавирусу в России на 10 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 10 сентября
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press/ www.globallookpress.com
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За сутки заразился еще 18 341 гражданин

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал актуальную информацию о текущей эпидемиологической обстановке в стране. За минувшие сутки было выявлен 18 341 новый случай. За весь период пандемии COVID-19 был диагностирован у 7 102 625 россиян. 

Лидером по суточному приросту по-прежнему остается Москва, где было выявлено 1566 новых случаев. В Санкт-Петербурге заболели 1504 человека. Замыкает тройку Московская область с 585 инфицированными. 

По данным на 10 сентября, победить болезнь смог 17 121 человек. В общей сложности выздоровели 6 357 272 россиянина. 

При этом вирус унес жизни 191 165 человек. Из них 789 скончались за последние 24 часа. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Шаман
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И снова около 800 смертей. Такая стабильная статистика. Но за месяц ведь все равно умрет 50 тысяч?
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