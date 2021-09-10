За сутки заразился еще 18 341 гражданин

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал актуальную информацию о текущей эпидемиологической обстановке в стране. За минувшие сутки было выявлен 18 341 новый случай. За весь период пандемии COVID-19 был диагностирован у 7 102 625 россиян.

Лидером по суточному приросту по-прежнему остается Москва, где было выявлено 1566 новых случаев. В Санкт-Петербурге заболели 1504 человека. Замыкает тройку Московская область с 585 инфицированными.

По данным на 10 сентября, победить болезнь смог 17 121 человек. В общей сложности выздоровели 6 357 272 россиянина.

При этом вирус унес жизни 191 165 человек. Из них 789 скончались за последние 24 часа.