К утру субботы выявили еще 18 891 заражение

Свежие данные по ковиду в России публикует оперштаб.

К утру 11 сентября зарегистрировали еще 18 891 случай коронавируса. Скончались 796 человек, вылечились – 17 888.

На первом месте по заболеваемости – российская столица. В Москве 1940 случаев.

Вторую строчку занимает Питер с 1629 заболевшими, на третьем месте Московская область– здесь заразились 645 человек.

Всего с начала пандемии в России подхватили ковид 7 121 516 человек. Жертвами вируса стал 191 961 заболевший. Вылечить медикам удалось 6 375 160 пациентов.