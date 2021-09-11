Статистика по коронавирусу в России на 11 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 11 сентября
Фото: pixabay.com
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К утру субботы выявили еще 18 891 заражение

Свежие данные по ковиду в России публикует оперштаб.

К утру 11 сентября зарегистрировали еще 18 891 случай коронавируса. Скончались 796 человек, вылечились – 17 888.

На первом месте по заболеваемости – российская столица. В Москве 1940 случаев.

Вторую строчку занимает Питер с 1629 заболевшими, на третьем месте  Московская область– здесь заразились 645  человек.

Всего с начала пандемии в России подхватили ковид 7 121 516  человек. Жертвами вируса стал 191 961 заболевший. Вылечить медикам удалось 6 375 160 пациентов.

Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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