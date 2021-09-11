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Свежие данные по ковиду в России публикует оперштаб.
К утру 11 сентября зарегистрировали еще 18 891 случай коронавируса. Скончались 796 человек, вылечились – 17 888.
На первом месте по заболеваемости – российская столица. В Москве 1940 случаев.
Вторую строчку занимает Питер с 1629 заболевшими, на третьем месте Московская область– здесь заразились 645 человек.
Всего с начала пандемии в России подхватили ковид 7 121 516 человек. Жертвами вируса стал 191 961 заболевший. Вылечить медикам удалось 6 375 160 пациентов.
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