Статистика по коронавирусу в России на 12 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 12 сентября
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Количество погибших от последствий болезни увеличилось почти на 790 человек

Число заражений ковидом в стране, по данным на 12 сентября 2021 года, стало больше на 18 554. Еще 788 человек умерли, а 14 497 выздоровели. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению коронавируса в России. 

В Санкт-Петербурге обнаружили больше всего инфицированных – 1597 человек. В столице диагноз Covid-19  поставили еще 1 592 жителям, по области выявили 718 больных. 

Среди регионов по темпам прироста заразившихся на первом месте Свердловская область с 506 случаями. На втором месте Ростовская, где коронавирус оказался еще у 572 граждан. Замыкает тройку Самарская область – там тест на ковид дал положительный результат у 470 человек. 

Согласно общей статистике по коронавирусу в России, всего в стране заболело 7 140 070 граждан, их которых скончались 192 749, а 6 389 657 выздоровели. 

Ранее в Китае зафиксировали новый очаг заражения коронавирусной инфекцией.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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