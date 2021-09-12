Количество погибших от последствий болезни увеличилось почти на 790 человек

Число заражений ковидом в стране, по данным на 12 сентября 2021 года, стало больше на 18 554. Еще 788 человек умерли, а 14 497 выздоровели. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению коронавируса в России.

В Санкт-Петербурге обнаружили больше всего инфицированных – 1597 человек. В столице диагноз Covid-19 поставили еще 1 592 жителям, по области выявили 718 больных.

Среди регионов по темпам прироста заразившихся на первом месте Свердловская область с 506 случаями. На втором месте Ростовская, где коронавирус оказался еще у 572 граждан. Замыкает тройку Самарская область – там тест на ковид дал положительный результат у 470 человек.

Согласно общей статистике по коронавирусу в России, всего в стране заболело 7 140 070 граждан, их которых скончались 192 749, а 6 389 657 выздоровели.

Ранее в Китае зафиксировали новый очаг заражения коронавирусной инфекцией.