Штамм отличается высокой контагиозностью

Шесть случаев заражения коронавирусом нового типа выявили в китайской провинции Фуцзянь. У еще 18 человек также обнаружили инфекцию, но болезнь протекала бессимптомно. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на китайские СМИ.

Новый очаг обнаружен в уезде Сянью города Путянь. Пока специалисты полагают, что новый штамм отличается высокой контагиозностью. Всего для установления темпов распространения болезни взяли почти 82 тысячи проб у граждан.

