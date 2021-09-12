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Шесть случаев заражения коронавирусом нового типа выявили в китайской провинции Фуцзянь. У еще 18 человек также обнаружили инфекцию, но болезнь протекала бессимптомно. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на китайские СМИ.
Новый очаг обнаружен в уезде Сянью города Путянь. Пока специалисты полагают, что новый штамм отличается высокой контагиозностью. Всего для установления темпов распространения болезни взяли почти 82 тысячи проб у граждан.
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