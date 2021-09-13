От вызванных инфекцией осложнений скончались еще 719 человек

Общее число заражений коронавирусной инфекцией в России, по информации на 13 сентября, составило 18 178. Скончались 719 человек, выздороветь смогли 12 469, сообщает Оперативный штаб по распространению заболевания.

Наибольший суточный прирост показала Москва, где за день медики выявили 2022 случая. В Санкт-Петербурге количество зараженных за сутки составило 805, по Московской области обнаружили 758 больных коронавирусом.

По данным на 13 сентября, в стране выявлено 7 158 248 граждан, у которых обнаружена коронавирусная инфекция. Общее число летальных исходов по стране составило 193 468, еще 6 402 126 смогли выздороветь.

Ранее медики рассказали, как правильно мыть овощи и фрукты в период распространения коронавирусной инфекции во избежание неприятных последствий.

Известно, что новый очаг COVID-19 вспыхнул в китайской провинции Фуцзянь.