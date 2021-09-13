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Минздрав Московской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу на 13 сентября. Так, больше всего новых случаев выявили в Балашихе. Там за сутки заболели 88 местных жителей.
Следом идут Мытищи с 82 зараженными. На третьем месте – Одинцовский округ. За последние 24 часа положительный тест там сдали 68 человек.
В Раменском число новых случаев увеличилось на 54, а в Подольске – на 41.
Всего за сутки COVID-19 диагностировали у 758 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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