Названы худшие города по коронавирусу в Подмосковье

За сутки заразу подхватили 758 человек

Минздрав Московской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу на 13 сентября. Так, больше всего новых случаев выявили в Балашихе. Там за сутки заболели 88 местных жителей.

Следом идут Мытищи с 82 зараженными. На третьем месте – Одинцовский округ. За последние 24 часа положительный тест там сдали 68 человек.

В Раменском число новых случаев увеличилось на 54, а в Подольске – на 41.

Всего за сутки COVID-19 диагностировали у 758 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".  

Источник: Сайт Минздрава Московской области ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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