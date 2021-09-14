За сутки заразились еще 17 837 человек

Оперативный штаб опубликовал свежие данные, отражающие ситуацию с коронавирусом в России. За сутки диагноз COVID-19 поставили еще 17 837 гражданам нашей страны. В общей сложности заразу подхватили уже 7 176 085 человек.

За последние 24 часа от недуга излечились 15 907 россиян. Всего победу над вирусом одержали 6 418 033 человека.

За сутки вирус унес жизни 781 соотечественника. Общее число погибших составляет 194 249.

Лидером по суточному приросту остается Москва. Там коронавирусом заболели еще 1609 горожан. Следом идет Санкт-Петербург с 839 зараженными. В Московской области COVID-19 диагностировали у 796 жителей региона.

Ранее иммунолог Арег Тотолян заявил, что коронавирус станет обычной сезонной болезнью для жителей РФ только при общей иммунизации.