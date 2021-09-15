Статистика по коронавирусу в России на 15 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 15 сентября
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
За сутки вылечились 17 тысяч человек

Оперативный штаб поделился актуальной информацией по ситуации с распространением коронавируса в стране. Так, за минувшие сутки заболевших стало на 18 841 человека больше. За весь период положительный тест на COVID-19 сдали 7 194 926 россиян. 

Больше всего новых случаев было зафиксировано в столице. В Москве заразу подцепили 1838 человек. 1609 новых заболевших выявили в Санкт-Петербурге. В Московской облает коронавирус диагностировали у 790 жителей. 

Победить болезнь смогли 17 039 граждан. В общей сложности специалисты смогли поставить на ноги 6 435 072 человека. 

Жертвами инфекции стал 195 041 россиянин, из них 792 скончались за прошедшие 24 часа. 

Ранее назвала дискриминацией введение прививочных паспортов для туристов, но не исключила, что в будущем такие документы могут стать реальностью. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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