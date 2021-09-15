За сутки вылечились 17 тысяч человек

Оперативный штаб поделился актуальной информацией по ситуации с распространением коронавируса в стране. Так, за минувшие сутки заболевших стало на 18 841 человека больше. За весь период положительный тест на COVID-19 сдали 7 194 926 россиян.

Больше всего новых случаев было зафиксировано в столице. В Москве заразу подцепили 1838 человек. 1609 новых заболевших выявили в Санкт-Петербурге. В Московской облает коронавирус диагностировали у 790 жителей.

Победить болезнь смогли 17 039 граждан. В общей сложности специалисты смогли поставить на ноги 6 435 072 человека.

Жертвами инфекции стал 195 041 россиянин, из них 792 скончались за прошедшие 24 часа.

Ранее назвала дискриминацией введение прививочных паспортов для туристов, но не исключила, что в будущем такие документы могут стать реальностью.