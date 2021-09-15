Спецслужбам США стало известно о COVID-19 задолго до первой вспышки - СМИ

Спецслужбам США стало известно о COVID-19 задолго до первой вспышки - СМИ
Фото: ChinaFotoPress / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Вашингтон не смог воспользоваться информацией, так как был не в силах сопоставить данные, утверждает источник

Китайский диссидент и правозащитник Вэй Цзиншэн, проживающий в Соединенных Штатах, уведомил представителей американских спецслужб о распространении коронавирусной инфекции в Китае в конце осени 2019 года – задолго до появления первой вспышки. Об этом пишет New York Post, ссылаясь на книгу Цзиншэня "Что на самом деле произошло в Ухане".

Лидер демократического движения в КНР пишет, что впервые ему стало известно об инфекции от в октябре высокопоставленных китайских чиновников во время проведения Всемирных военных игр, которые проводились в Ухане в позапрошлом году. 

"Я чувствовал, что они не сильно обеспокоены этой проблемой. Поэтому старался предоставить максимально подробные данные. Они могли не поверить, что в мире существуют правительства, которые пытаются скрыть распространение вируса. Поэтому старался их убедить", – приводит американское издание выдержку из материала.

Американские журналисты утверждают, что предостережение китайский диссидент послал политику, который был связан с Дональдом Трампом, а также китайской общественнице Димон Лю и ее супругу Роберту Сюттингеру, бывшему сотруднику ЦРУ.

Правозащитник отказался называть имя американского политика, которому он сообщил о коронавирусной инфекции. Однако, указал он, речь идет о высокопоставленном лице.

По словам представителя Госдепа Дэвида Ашера, который возглавлял целевую группу по изучению начала распространения коронавирусной инфекции, предупреждение Цзиншэня сравнимо с "остановкой событий 11 сентября". У американского правительства, заявил чиновник, имелись и иные данные раннего предупреждения, но власти не могли сопоставить информацию.

Вэй провел восемнадцать лет в заключении в Китае за протесты против власти. В 1997 году он покинул страну и переехал в Соединенные Штаты.

Ранее Пекин потребовал от ВОЗ проведения проверки некоторых американских лабораторий на предмет выявления утечки коронавируса.

Источник: New York Post ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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