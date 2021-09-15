Опытный врач дал рекомендации по лечению атлета

Главный врач ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко переговорил с таганрогскими коллегами по поводу стратегии лечения коронавирусных больных. Сейчас в местной больнице находится известный спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков.



Проценко обратился к атлету и попросил его остаться в больничной палате для того, чтобы за его здоровьем бдительно следили медицинские сотрудники.

"Вы мой герой, который нас не первый год учит, что нет ничего невозможного", – подчеркнул знаменитый доктор.

Проценко провел анализ деятельности таганрогских специалистов и отметил, что существенных нареканий к их работе нет. Столичный главврач убежден, что Бурлаков и другие пациенты госпиталя в Таганроге смогут преодолеть тяжелый недуг.

Как отметил глава больницы Дмитрий Сафонов, сейчас в распоряжении специалистов есть все необходимые лекарства и оборудование. Это позволяет заниматься реабилитацией пациентов – госпиталь покидают уже полностью здоровые люди. На данный момент больница загружена на 90%. Местные эксперты с готовностью делятся опытом и обмениваются практиками с другими специалистами, в частности из Москвы.

Стоит отметить, что за здоровье Сергея Бурлакова – спортсмена-инвалида, многократного чемпиона мира переживает вся страна. Многие политические и общественные деятели, а также артисты пожелали атлету скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее по инициативе российского лидера Владимира Путина Дениса Проценко включили в первую пятерку списка "Единой России".