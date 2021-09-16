Всего количество заболевших в стране перевалило за 7,2 миллионов

Оперативный штаб по распространению коронавируса в России сообщил о 19 594 новых случаях заболевания ковидом в стране за минувшие сутки. Болезнь унесла жизни еще 794 человек, а 17 326 смогли выздороветь.

В Москве было зафиксированно 2 479 заражений, по области обнаружили еще 768 больных. В Санкт-Петербурге число новых инфицированных выросло на 1 653.

Среди регионов на первом месте по приросту заболевших Свердловская область, где обнаружили 508 человек с ковидом. На втором месте – Воронежская. Там коронавирус нашли у 481 гражданина. Третье место досталось Самарской области с 477 заразившимися.

Всего по стране за все время пандемии было выявлено 7 214 520 случаев инфицирования коронавирусом. Среди них 195 835 пациентов скончались, а 6 452 398 выздоровели.