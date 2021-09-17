Статистика по коронавирусу в России на 17 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 17 сентября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
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За сутки заразились еще 19 905 человек

За минувшие сутки количество новых случаев коронавируса в России увеличилось на 19 905. Такие данные привел Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За весь период пандемии заразу подхватили 7 234 425 человек.

Справиться с недугом смогли 16 619 россиян. В общей сложности коронавирус побороли 6 469 017 жителей нашей страны.

Имеется и печальная статистика. Так, за последние 24 часа вирус унес жизни 791 человек. Всего скончались 196 626 соотечественников.

Рассмотрим распределение новых случаев по регионам. В Москве зафиксировали 2537 заражений COVID-19. В Санкт-Петербурге заболели еще 1738 горожан. В Московской области положительный тест на коронавирус получили 837 человек.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о новых выплатах врачам, которые подхватили коронавирус во время своей профессиональной деятельности.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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