За последние 24 часа заболели 20 329 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в России. Так, за сутки диагноз COVID-19 поставили 20 329 гражданам нашей страны. Всего заразу подхватили 7 254 754 человека.

Благодаря врачам от недуга смогли избавиться еще 16 247 россиян. В общей сложности коронавирус победили 6 485 264 человека.

За сутки болезнь унесла жизни 799 соотечественников. Общее число жителей РФ, не справившихся с вирусом, составляет 197 425.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве. По данным на 18 сентября, там заразились 2746 горожан. На втором месте – Санкт-Петербург с 1791 заболевшим. Замыкает тройку лидеров Московская область, где положительный тест на COVID-19 получили 915 человек.

Накануне стало известно о том, что в Москве открыли памятник медработникам, которые погибли в период пандемии.