Статистика по коронавирусу в России на 19 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 19 сентября
Algi Febri Sugita/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
За сутки заразились еще 20 тысяч человек

По данным оперштаба по распространению коронавирусной инфекции, в России за прошедшие сутки выявлено 20 174 новых случая. Скончались еще 793 россияна, 13 418 граждан смогли успешно излечиться.

В Москве за день зафиксировали 2 376 случаев, по области суточный прирост коронавирусной инфекции вырос еще на 1 004. В Санкт-Петербурге за день выявлено 1 834 заболевших.

Среди регионов рекорд по дневному приросту выявлен в Свердловской области – там обнаружили 507 больных. За ней следует Самарская область с 502 случаями. Третье место за Воронежской областью – суточный прирост составил 492 заболевших. 

Всего по России за все время с начала пандемии выявили 7 274 928 случаев заражений, число летальных исходов составило 198 218, 6 498 682 смогли выздороветь.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отреагировала на требование в ряде государств наличие у граждан прививочных паспортов в качестве условия для поездок при дефиците вакцин. В ВОЗ считают, что принятые меры дискриминационны.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

На Украине придумали способ победить "Газпром"

Немцев снова обвинили в наплевательском отношении к нуждам Киева

Солидная сумма: сколько потратили на встречу Путина и Байдена

Стоимость организации саммита назвали в Женеве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей