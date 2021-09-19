За сутки заразились еще 20 тысяч человек

По данным оперштаба по распространению коронавирусной инфекции, в России за прошедшие сутки выявлено 20 174 новых случая. Скончались еще 793 россияна, 13 418 граждан смогли успешно излечиться.

В Москве за день зафиксировали 2 376 случаев, по области суточный прирост коронавирусной инфекции вырос еще на 1 004. В Санкт-Петербурге за день выявлено 1 834 заболевших.

Среди регионов рекорд по дневному приросту выявлен в Свердловской области – там обнаружили 507 больных. За ней следует Самарская область с 502 случаями. Третье место за Воронежской областью – суточный прирост составил 492 заболевших.

Всего по России за все время с начала пандемии выявили 7 274 928 случаев заражений, число летальных исходов составило 198 218, 6 498 682 смогли выздороветь.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отреагировала на требование в ряде государств наличие у граждан прививочных паспортов в качестве условия для поездок при дефиците вакцин. В ВОЗ считают, что принятые меры дискриминационны.