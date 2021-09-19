На эксперименты ушло несколько месяцев

Исследователи обнаружили в лаосских пещерах летучих мышей, которые оказались переносчиками штамма коронавируса, практически идентичного источнику пандемии по всему миру.

Согласно приведенным данным, речь идет об обитателях известняковых пещер на полуострове Индокитай – летучих мышах, которые входят в вид Rhinolophus. Они обитают в местности, характерной для КНР и Вьетнама. В их популяции обнаружено три типа, практически полностью соответствующих по структуре первоначальному штамму, выявленному в китайском Ухане в конце 2019 года.

В структуре содержится аналогичный белковый фрагмент, используемый инфекцией для "привязывания" к ферменту ACE-2 в человеческом организме.

Всего в рамках исследований эксперты изучили свыше сорока видов летучих грызунов, отловив более 600 особей в период с июля 2020 по январь 2021 года.