Курс рубля
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
- Рублю предсказали девальвацию
- Россияне бросились скупать доллары из-за страха - эксперт
Исследователи обнаружили в лаосских пещерах летучих мышей, которые оказались переносчиками штамма коронавируса, практически идентичного источнику пандемии по всему миру.
Согласно приведенным данным, речь идет об обитателях известняковых пещер на полуострове Индокитай – летучих мышах, которые входят в вид Rhinolophus. Они обитают в местности, характерной для КНР и Вьетнама. В их популяции обнаружено три типа, практически полностью соответствующих по структуре первоначальному штамму, выявленному в китайском Ухане в конце 2019 года.
В структуре содержится аналогичный белковый фрагмент, используемый инфекцией для "привязывания" к ферменту ACE-2 в человеческом организме.
Всего в рамках исследований эксперты изучили свыше сорока видов летучих грызунов, отловив более 600 особей в период с июля 2020 по январь 2021 года.
Американские системы ПВО и ПРО накалят обстановку до предела
Страны договорились по AUKUS под носом у французского президента