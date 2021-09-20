Статистика по коронавирусу в России на 20 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 20 сентября
Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Жертвами вируса стали 778 человек

Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию по распространению коронавирусной инфекции в стране. Так, по статистике на 20 сентября, за последние 24 часа вирус подхватили 19 744 человека. За весь период пандемии было зафиксировано 7 294 672 случая заражения. 

Лидером по числу новых случаев стала Москва, где за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 2469 человек. В Санкт-Петербурге заболели 1137 россиян. Замыкает тройку лидеров Московская область  – 1098 новых случаев. 

За все время специалистам удалось вылечить 6 510 674 человека, из них 11 992 победили болезнь за последние сутки. 

Скончались от COVID-19 778 человек. За весь период вирус унес жизни 198 996 россиян. 

Ранее медики рассказали, как правильно мыть овощи и фрукты в период коронавируса. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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