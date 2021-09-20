Жертвами вируса стали 778 человек

Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию по распространению коронавирусной инфекции в стране. Так, по статистике на 20 сентября, за последние 24 часа вирус подхватили 19 744 человека. За весь период пандемии было зафиксировано 7 294 672 случая заражения.

Лидером по числу новых случаев стала Москва, где за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 2469 человек. В Санкт-Петербурге заболели 1137 россиян. Замыкает тройку лидеров Московская область – 1098 новых случаев.

За все время специалистам удалось вылечить 6 510 674 человека, из них 11 992 победили болезнь за последние сутки.

Скончались от COVID-19 778 человек. За весь период вирус унес жизни 198 996 россиян.

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