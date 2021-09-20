Первенство в печальном рейтинге за Одинцовским округом

Вся страна продолжает бороться с распространением коронавирусной инфекции. Региональные власти прикладывают максимальные усилия для стабилизации обстановки. Однако люди продолжают заражаться. Так, лидером по новым случаям заболевания в Московской области оказался Одинцовский район – там заразились 110 человек.



Следом идут Люберцы с 107 новыми инфицированными. Тройку лидеров замыкает Раменский округ – там заболел еще 81 человек, сообщает областной Минздрав.

Дальше идут округа, где ситуация значительно лучше. В Клину заболели 57 человек, в Балашихе – 47, а в Чехове – 42, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, по последним данным на 20 сентября, в Московской области инфекцию подхватили еще 1098 местных жителей.