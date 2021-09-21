Свежая статистика по коронавирусу в России на 21 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 21 сентября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
За последние 24 часа в стране заразились ковидом 19 179 человек

В России продолжается борьба с ковидом. По состоянию на 21 сентября 2021 года в стране зафиксировано 7 313 851 случаев заболевания инфекцией из Китая.

Возглавляет антирейтинг Москва. В столице положительные тесты на коронавирус сдали 1926 горожан. В Московской области число заражений COVID-19 увеличилось на 1101. В Санкт-Петербурге, разместившимся на второй строчке, на самоизоляцию ушли 1060 человек. 

При этом скончались 812 пациентов за последние сутки. За все время болезнь забрала 6 526 111 жителей страны.

Выздоровели за последние 24 часа 15 437 человек. Всего справиться с коронавирусом удалось 199 808 россиянам. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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"При этом скончались 812 пациентов за последние сутки." - "не плохой" результат вакцинации крупного рогатого скота РФ
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