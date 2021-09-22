За сутки врачи вылечили еще 16 102 пациентов

Пресловутый вирус продолжает распространяться по территории нашей страны. Медицинские специалисты ведут ожесточенную борьбу с инфекцией, однако заражения продолжаются. Последними новостями с ковидного фронта поделились эксперты оперативного штаба.



Сообщается, что общее количество заражений в нашей стране возросло до 7 333 557 случаев. При этом за последние сутки заразу подцепили 19 706 россиян. За 24 часа вирус унес жизни 817 человек. Полностью выздоровели от опасного заболевания еще 16 102 жителя России.

Первую строчку в печальном рейтинге все также занимает российская столица. За сутки эксперты выявили 1 991 нового носителя вируса среди москвичей. В Санкт-Петербурге заболел еще 1 521 гражданин. На третьем месте Подмосковье – там заразились 986 горожан.

Кстати, недавно американские эксперты заявили, что наша страна успешно справилась с кризисом из-за COVID-19.Некоторым государствам удалось выйти победителями из сложной ситуации.