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Ученые из Уханя планировали заразить модифицированным коронавирусом летучих мышей еще за полтора года до начала пандемии.
Как пишет британское издание The Telegraph, в Китае намеревались заразить новыми и генетически модифицированными вирусами летучих мышей, живущих в пещерах в провинции Юньнань.
Затем исследователи планировали привить животных от болезней, которые могут передаваться человеку. Любопытно, что для этих целей ученые попросили у американского Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны 14 миллионов долларов. Но в США на такую сделку не пошли, посчитав, что она может быть опасна для местных жителей.
За 18 месяцев до первых выявленных случаев исследователи заявляли о планах по созданию химерных вирусов, которые способствуют более быстрому заражению.
К слову, не исключают авторы статьи и тот факт, что китайцы могли приложить руку и к другим опасным экспериментам. Например, речь идет об инфекции, которая вызывает ближневосточный респираторный синдром. Смертность от этого вируса превышает 30%.
Ранее ученые обнаружили в пещерах возможных распространителей коронавируса. В популяции летучих мышей были обнаружены три типа, которые соответствуют структуре штамма, выявленного в китайском Ухане в 2019 году.
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