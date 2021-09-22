В Британии раскрыли тайные планы китайских ученых по коронавирусу

В Британии раскрыли тайные планы китайских ученых по коронавирусу
Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Деньги на исследование вируса просили у американцев

Ученые из Уханя планировали заразить модифицированным коронавирусом летучих мышей еще за полтора года до начала пандемии.

Как пишет британское издание The Telegraph, в Китае намеревались заразить новыми и  генетически модифицированными вирусами летучих мышей, живущих в пещерах в провинции Юньнань. 

Затем исследователи планировали привить животных от болезней, которые могут передаваться человеку. Любопытно, что для этих целей ученые попросили у американского Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны 14 миллионов долларов. Но в США на такую сделку не пошли, посчитав, что она может быть опасна для местных жителей. 

За 18 месяцев до первых выявленных случаев исследователи заявляли о планах по созданию химерных вирусов, которые способствуют более быстрому заражению. 

К слову, не исключают авторы статьи и тот факт, что китайцы могли приложить руку и к другим опасным экспериментам. Например, речь идет об инфекции, которая вызывает ближневосточный респираторный синдром. Смертность от этого вируса превышает 30%. 

Ранее ученые обнаружили в пещерах возможных распространителей коронавируса. В популяции летучих мышей были обнаружены три типа, которые соответствуют структуре штамма, выявленного в китайском Ухане в 2019 году. 

Источник: Telegraph ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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