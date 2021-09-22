Пока ситуация находится под контролем

В Москве уже началась четвертая волна коронавируса. Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на собственные источники.

Последние семь дней наблюдается рост числа заболевших. Однако пока система здравоохранения держит ситуацию под контролем.

Вводить новые ограничения столичные власти пока не планируют. Если эпидемиологическая обстановка будет стремительно ухудшаться, скорее всего придется вернуться к практике QR-кодов в заведениях общепита. Также вполне возможно, что часть сотрудников будет переведена на дистанционку.

О ситуации с коронавирусом в России на 22 сентября – в материале от "Утро.News".