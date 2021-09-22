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Российская Федерация возобновит с 5 октября прямые и обратные рейсы с Джибути, Перу, Южно-Африканской республикой, Данией и Новой Зеландией. Соответствующее заявление сделали накануне для представителей СМИ во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который провела замглавы правительства России Татьяна Голикова.
Как отмечает источник, по итогам обсуждения темы эксперты, принимая во внимание текущую эпидемиологическую ситуацию, приняли решение о возобновлении рейсов с упомянутыми государствами.
Частота авиасообщения с указанными странами, отмечает источник, составит два раза в неделю – по столичным маршрутам. Такое же решение вынесено в отношении рейсов Санкт-Петербург – Копенгаген.
Ранее стало известно, что в продаже немецкого авиаперевозчика "Люфтганза" появились октябрьские билеты в Минск.
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