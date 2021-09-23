Свежая статистика по коронавирусу в России на 23 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 23 сентября
Фото: Денис Гришкин/ АГН Москва
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Победить болезнь смогли 16 567 человек

Специалисты продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции в России. Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию о заболевших COVID-19. Так, за минувшие сутки было зафиксировано 21 438 новых случаев. За все время вирус подтвердился у 7 354 995 россиян. 

Большее число заболевших по-прежнему в российской столице. За последние 24 часа в Москве положительный тест сдали 3445 человек. На втором месте Санкт-Петербург, где зафиксировано 1698 новых случаев. В Московской области заразились 936 граждан. 

За пандемию жертвами инфекции стали 201 445 человек, из них 820 скончались за последние сутки.

Победить болезнь смогли 6 558 780 россиян. За минувшие сутки специалистам удалось вылечить 16 567 человек. 

Ранее стало известно, что в октябре Россия возобновит авиасообщение с еще пятью странами. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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