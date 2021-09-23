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Первое место в числе антилидеров по суточному приросту коронавирусной инфекцией в Московской области заняла Балашиха – там за день выявили 121 случай заболевания COVID-19.
Как отметили в региональном Минздраве, второе место занял город Пушкино, где за прошедшие сутки зафиксировано 63 случая. На третьем месте Красногорск за 58 случаями заражения. Далее следуют Мытищи и Коломна – по 58 и 55 заболевших соответственно.
По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", за прошедшие сутки выявили 936 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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