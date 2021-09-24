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Коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 21 379 человек по всей России. За минувшие сутки скончались 828 больных, а 15 828 выздоровели. Данные приводит Оперативный штаб по распространению COVID-19 в стране.
В Москве зафиксировано 2 893 заболевших ковидом, в Московской области обнаружили еще 1 008. Число заразившихся в Санкт-Петербурге увеличилось на 1 874 человека.
Среди регионов на первом месте по приросту больных COVID Самарская область, где инфекцию выявили у 556 жителей. Следом идет Воронежская с 529 заболевшими. На третьем месте Нижегородский регион – там выявили 511 случаев заражений.
Согласно общей статистике по распространению коронавируса в России, всего заболело 7 376 374 человека, из которых 202 273 скончались, а 6 574 608 смогли справиться с болезнью.
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