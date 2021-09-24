"Спутник Лайт" одобрили в Египте

"Спутник Лайт" одобрили в Египте
Фото: Владимир Новиков АГН Москва
Применение препарата поможет быстрее сформировать в стране популяционный иммунитет

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" разрешена к применению в Египте. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на Управление по лекарственным средствам арабской республики.

Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Египте еще в феврале 2021 года. В августе, спустя несколько месяцев активного применения, власти Египта заявили, что российская вакцина – самая безопасная и обеспечивает наиболее стойкий иммунитет к COVID-19 по сравнению с зарубежными аналогами.

Ранее между странами был подписан договор на производство российского препарата "Спутник V" на территории Египта.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 230,7 млн случаев заражения коронавирусом.

Источник: Сайт РФПИ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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