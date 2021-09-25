Свежая статистика по коронавирусу в России на 25 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 25 сентября
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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От ковида умерли 822 человека за сутки

Оперативный штаб сообщил о ситуации с эпидемией COVID-19 в России. По последним данным, в стране 7 398 415 жителей сдали положительные тесты. За сутки зараженных оказалось 22 041 россиян.

Москва лидирует в антирейтинге – в городе заболели коронавирусом 3211 человек. Следом расположился Санкт-Петербург, где 1907 жителей ушли на самоизоляцию. В Московской области врачи поставили 1106 диагнозов "COVID-19". 

За сутки от инфекции скончались 822 пациентов. За все время ушли из жизни 203 095 россиян из-за ковида.

Выздоровели за последние 24 часа 16 325 человек. Всего к привычной жизни вернулись 6 590 933 жителей страны. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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