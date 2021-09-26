От ковида скончались еще 805 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о текущей ситуации с эпидемией в России. По последней информации, за прошедшие сутки в стране выявлено еще 22 498 положительных случаев заболевания. Общее число зараженных с начала пандемии составило 7 420 913.

В антирейтинге продолжает лидировать столица – в Москве за день выявлено 3275 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Далее следует Санкт-Петербург с 2055 случаями. Третье место остается за Московской областью – дневной прирост по COVID-19 составил там 1215.

За прошедший день зафисировано 805 летальных исходов, наступивших вследствие осложнений. За все время пандемии скончались 203 900 россиян.

Выздороветь за день смог 13 671 человек. За все время распространения инфекции этот показатель составил 6 604 604.

Ранее сообщалось, что власти Египта приняли решение о разрешении однокомпонентной российской вакцины "Спутник V", которую Каир зарегистрировал еще в феврале этого года.