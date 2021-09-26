Представитель МИД России не ожидала, что Манхэттен превратится в трущобы

Мария Захарова показала, как сейчас выглядит самый престижный район Нью-Йорка. Находчивые владельцы кафе и ресторанов, которым, как известно, запрещено обслуживать людей, у которых нет сертификатов о вакцинации от коронавируса, начали массово пристраивать так называемые веранды. Идея, как отметила официальный представитель МИД, может, и неплоха, однако ее исполнение просто ужасно.



Веранды строят из кусков пластика и фанеры, они похожи больше на будки. Манхэттен превратился в "фавелы", (так называют трущобы в Бразилии – Прим. ред.), заявила Захарова, и это "вызывает оторопь". Из-за нагромождения таких конструкций невозможно нормально передвигаться по этой части Нью-Йорка. А ведь это один из самых престижных и дорогих районов.

Захарова опубликовала фото с "верандами" в своем телеграм-канале. Действительно, эти постройки больше напоминают какие-то временные технические сооружения, нежели открытые площадки кафе и ресторанов. Много ли объявилось желающих провести время на таких верандах, дипломат не уточнила.

Пользователей эти кадры так же не оставили равнодушными. Под постом Захаровой развернулось оживленное обсуждение.

"К ним вернулись наши 90-е,каждый проходит свой путь...." "это цивилизованный Запад? лучше я на отсталом Востоке поживу", "Фавелизация",

- пишут комментаторы.