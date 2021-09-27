За сутки заболели 22 236 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом привел свежие данные об эпидемиологической обстановке в России. Так, за сутки количество заболевших увеличилось на 22 236. С момента начала пандемии положительный тест на ковид в стране получили 7 443 149 человек.

За последние 24 часа выздоровели еще 13 513 россиян. Общее количество человек, победивших вирус, составляет 6 618 117.

Имеется и печальная статистика. За сутки недуг унес жизни 779 соотечественников. В общей сложности с коронавирусом не справились 204 679 больных.

Первое место по количеству новых случаев по-прежнему остается за Москвой. COVID-19 диагностировали у 3387 жителей столицы. Следом идет Санкт-Петербург с 1527 заболевшими. На третьем месте расположилась Московская область с 1330 инфицированными.

Ранее москвичей предупредили о начале четвертой волны коронавируса. Пока системе здравоохранения удается держать ситуацию под контролем, но не исключается возвращение некоторых ограничений.