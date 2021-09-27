Вашингтон продолжает воротить нос от нашей вакцины

Американская администрация подумывает с ноября ввести запрет на въезд в страну иностранцев, которые привились от коронавирусной инфекции нашим средством "Спутник V". Такую информацию удалось разузнать местным журналистам.



В прессе пишут, что в ближайшее время в Соединенных Штатах Америки обнародуют новые правила – в них будет указано, что привитым нашей вакциной нет места на территории США.

По данным издания Washington Post, в документе прописано, что при въезде на американскую территорию человек обязан предоставить сертификат вакцинации средствами, которые одобрил либо Вашингтон, либо эксперты Всемирной организации здравоохранения. В противном случае, попасть в гости к американцам не удастся. При этом известно, что разработанные нашими учеными препараты так и не были признаны ВОЗ.

По подсчетам авторов статьи, данное решение ударит по сотням тысяч россиян. Журналисты утверждают, что в 2019-м году в Америке побывали порядка 300 тысяч наших сограждан. Таким образом, неудобства будут созданы для огромного числа людей, в частности тех, кто привился "Спутником" за пределами России.

Также отмечается, что с высокой долей вероятности, двери Нового света будут закрыты для людей, сделавших прививку индийской вакциной Covaxin.

Тем временем, игроки международной арены постепенно начинают признавать наш препарат. Недавно "Спутник Лайт" одобрили в Египте.